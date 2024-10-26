У Києві оголосили повітряну тривогу через дрони

Пізно ввечері, 26 жовтня, у Києві оголосили повітряну тривогу. Сигнал пов'язаний із дронами росіян, які фіксують у повітряному просторі України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" і Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Повітряна тривога в місті Київ", - йдеться у повідомленні о 23:00.

За півгодини до цього у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що з Чернігівської області у напрямку Київської летять ворожі БпЛА.

Пізніше, о 23:03, у Київській міській військовій адміністрації (КМВА) інформацію підтвердили.

"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття", - повідомив Сергій Попко, начальник КМВА.

Де оголосили повітряну тривогу

Станом на 23:08 сигнал тривоги продовжується у Києві, а також у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській та Донецькій областях. Водночас темно-червоним кольором вже багато місяців позначена Луганська область та окупований Крим.