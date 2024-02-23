У Києві оголошено штормове попередження на два дні

У Києві у найближчу годину очікується штормовий вітер. Він протримаєть до суботи, 24 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис КМДА в Telegram.
"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 23 лютого та вдень 24 лютого в Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.
При цьому фахівці закликають під час сильного вітру дотримуватися таких правил:
Якщо впало дерево чи зламалися гілки - необхідно зателефонувати до аварійно-диспетчерської служби "Київзеленбуду": 0442724018.
Крім того, коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, необхідно звернутися до рятувальників: 101 або 0444303713 (телефон КАРС).
При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.
При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків необхідно звертатися за номерами: 0442783540 або 0504398366.
Поки метеорологи не зафіксували початок метеорологічної весни в Україні. Для визначення цього моменту потрібно, щоб середньодобова температура протягом кількох днів поспіль перевищувала 0 градусів на конкретній метеостанції.
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