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У Києві оголошено штормове попередження на два дні

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Києві у найближчу годину очікується штормовий вітер. Він протримаєть до суботи, 24 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис КМДА в Telegram.

"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 23 лютого та вдень 24 лютого в Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні. 

При цьому фахівці закликають під час сильного вітру дотримуватися таких правил:

  • щільно зачиняти вікна;
  • прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки - необхідно зателефонувати до аварійно-диспетчерської служби "Київзеленбуду": 0442724018.

Крім того, коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, необхідно звернутися до рятувальників: 101 або 0444303713 (телефон КАРС).

При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків необхідно звертатися за номерами: 0442783540 або 0504398366.

Поки метеорологи не зафіксували початок метеорологічної весни в Україні. Для визначення цього моменту потрібно, щоб середньодобова температура протягом кількох днів поспіль перевищувала 0 градусів на конкретній метеостанції.

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