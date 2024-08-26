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У Києві була оголошена тривога, в області працює ППО через ворожі безпілотники

Фото: у Київській області працює ППО через атаку "Шахедів" (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Києві цієї ночі, 26 серпня, також була оголошена повітряна тривога. В області триває робота сил та засобів протиповітряної оборони через фіксацію у регіоні ворожих ударних безпілотників.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію (КМВА) та Київську обласну військову адміністрацію (КОВА).

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БПЛА! У регіоні працюють сили ППО", - йдеться в оголошенні, оприлюдненій прес-службою ОВА у Telegram.

Також в адміністрації закликали жителів області дотримуватися правил щодо інформ-тиші.

"Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні КОВА.

Між тим у столиці близько 03.08 також залунали сирени щодо загрози повітряної атаки через "Шахеди".

"Повітряна тривога триває! Загроза ударних БпЛА для столиці. В області, на підступах до Києва працює ППО". - заявив начальник КМВА Сергій Попко.

Додамо, що у командуванні Повітряних сил ЗСУ заявили про фіксацію руху БПЛА ворога у бік Броварського району, та пізніше повідомили про загрозу через дрони противника й для Києва.

Оновлено: відбій тривоги у Києві

Вже о 03.33 у столиці було оголошено про відбій повітряної тривоги. Натомість у Київській області вона досі триває.

Нічна атака "Шахедів"

Нагадаємо, у ніч проти 26 серпня у Повітряних силах зафіксували запуск російськими окупантами кількох груп дронів-камікадзе типу "Шахед" у бік України з північного напрямку.

Так, в низці областей України була оголошена повітряна тривога.

За останніми даними військових, фіксувався такий рух "Шахедів":

  • БПЛА з Полтавщини прямували курсом на Дніпропетровську область,
  • дрони на півдні Чернігівщини рухаються курсом на Київську область,
  • "Шахеди" прямують у бік Чернігова,
  • БПЛА з Сумської області рухаються у південно-західному напрямку,
  • ударні безпілотники з Полтавської області рухаються у бік Черкаської області.

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