ua ru
Пт, 30 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві на одній з вулиць провалилася дорога: рух транспорту обмежено

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 30 червня 2023 18:55
У Києві на одній з вулиць провалилася дорога: рух транспорту обмежено Фото: у Києві на одній з вулиць провалилася дорога: рух транспорту обмежено (facebook.com/vodokanal)
Автор: Тетяна Степанова

У Києві на вулиці Дмитрівській стався провал біля водопровідного колодязя на проїжджій частині. Рух транспорту тимчасово обмежено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

"У Києві на вул. Дмитрівській, 17 стався провал біля водопровідного колодязя на проїжджій частині, рух транспорту поблизу будинку № 17 тимчасово обмежено", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі відключена водопровідна мережа діаметром 500 мм, внаслідок чого без водопостачання залишились будинки № 1-39 (непарна сторона).

"Київводоканал" направив автоцистерну з водою до будинку за адресою вул. Дмитрівська, 17. Фахівці відкачують воду з колодязя для з’ясування характеру пошкодження.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Київській області ремонтні бригади ДТЕК буде переведено у посилений режим. Це пов'язано з негодою, що накрила область о другій половині дня п'ятниці, 30 червня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
NEWS
Провокація чи реальна загроза? Навіщо росіяни виводять людей з ЗАЕС та лякають "терактом"
Провокація чи реальна загроза? Навіщо росіяни виводять людей з ЗАЕС та лякають "терактом"
DAILY
"Ми повернулись, а ви готові нас прийняти?" Історії бійців з травмами війни
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "Ми повернулись, а ви готові нас прийняти?" Історії бійців з травмами війни