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В Киеве на одной из улиц провалилась дорога: движение транспорта ограничено

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Киев, Пятница 30 июня 2023 18:55
В Киеве на одной из улиц провалилась дорога: движение транспорта ограничено Фото: в Киеве на одной из улиц провалилась дорога: движение транспорта ограничено (facebook.com/vodokanal)
Автор: Татьяна Степанова

В Киеве на улице Дмитровский произошел провал у водопроводного колодца на проезжей части. Движение транспорта временно ограничено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

"В Киеве на ул. Дмитровской, 17 произошел провал у водопроводного колодца на проезжей части, движение транспорта вблизи дома №17 временно ограничено", - говорится в сообщении.

Как отмечается, отключена водопроводная сеть диаметром 500 мм, в результате чего без водоснабжения остались дома № 1-39 (нечетная сторона).

"Киевводоканал" направил автоцистерну с водой в дом по адресу ул. Дмитриевская, 17. Специалисты откачивают воду из колодца для уяснения характера повреждения.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киевской области ремонтные бригады ДТЭК будут переведены в усиленный режим. Это связано с непогодой, накрывшей область во второй половине дня пятницы, 30 июня.

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