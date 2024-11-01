У Києві очікується сильні пориви вітру: прогноз погоди на завтра

Як повідомляли синоптики, завтра в Україну зайде холодний атмосферний фронт. Дощі вночі та в першу половину дня суботи очікуються на заході, півночі та в центрі, а з обіду - лише на сході та заході.

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