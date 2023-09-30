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У Києві обвалилися декілька прольотів Дегтярівського мосту на Шулявці

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Києві обвалилися декілька прольотів Дегтярівського мосту. Інцидент стався під час ремонтних робіт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на столичні Telegram-канали.

У соцмережах публікують фото наслідків обвалу. Інформація про постраждалих не надходила, влада міста також поки що не коментувала подію.

 

Також місцеві Telegram-канали показали фото до та після падіння прольотів. Наразі достеменно не відомо, що саме стало причиною обвалу.

Ремонт Дегтярівського шляхопроводу

У червні цього року розпочалася реконструкція Дегтярівського шляхопроводу. На час ремонту Дегтярівський міст закрили. Очікувалося, що роботи орієнтовно триватимуть до 30 листопада. У рамках реконструкції споруду мають повністю замінити.

Комунальна корпорація "Київавтодор" також публікувала маршрут об'їзду на час проведення ремонтних робіт на шляхопроводі.

Нагадаємо, у липні в Закарпатській області обвалився автомобільний міст через річку Тересва. В результаті інциденту постраждали п'ятеро людей.

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Київ