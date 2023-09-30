У Києві обвалилися декілька прольотів Дегтярівського мосту на Шулявці

У соцмережах публікують фото наслідків обвалу. Інформація про постраждалих не надходила, влада міста також поки що не коментувала подію.

Також місцеві Telegram-канали показали фото до та після падіння прольотів. Наразі достеменно не відомо, що саме стало причиною обвалу.

Ремонт Дегтярівського шляхопроводу

У червні цього року розпочалася реконструкція Дегтярівського шляхопроводу. На час ремонту Дегтярівський міст закрили. Очікувалося, що роботи орієнтовно триватимуть до 30 листопада. У рамках реконструкції споруду мають повністю замінити.

Комунальна корпорація "Київавтодор" також публікувала маршрут об'їзду на час проведення ремонтних робіт на шляхопроводі.