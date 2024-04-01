У Києві обвал пошкодив колектор у Дарницькому районі. Водіїв попередили про корки на дорозі

Як розповіли у КМДА, у Дарницькому районі сталось пошкодження ділянки колектора. Там вже працюють всі необхідні аварійні служби. Попередньо, було пошкоджено ділянку Новодарницького колектора глибокого залягання.

"На місці працює аварійно-ремонтна бригада "Київводоканалу", працівники шляхово-експлуатаційної служби та інші служби. Проводиться обстеження мереж та локалізація пошкодження", - сказано у повідомленні.

Водночас патрульні попередили, що у зв'язку з проваллям дорожнього покриття частково ускладнений рух транспорту на вулиці Архітектора Вербицького. Зокрема обмежено рух транспорту першою смугою в напрямку Харківського шосе на перетині вул. Горлівська та Архітектора Вербицького.

"Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки", - повідомили патрульні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на Північному мосту у Києві з 30 березня до 15 червня частково обмежать рух транспорту. Перекриття руху введуть через проведення ремонтних робіт.

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