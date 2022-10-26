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У Києві на Оболоні зʼявилась вулиця Героіїв полку "Азов"

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Середа 26 жовтня 2022 16:18
У Києві на Оболоні зʼявилась вулиця Героіїв полку "Азов" Фото: у Києві на Оболоні зʼявилась вулиця Героїів полку "Азов" (facebook com)
Автор: Олександр Мороз

У Київі відкрили першу табличку на вулиці Героїв полку "Азов" (стара назва - Маршала Малиновського). На відкритті були присутні самі герої - азовці, які захищали Маріуполь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника волонтерського штабу "Українська команда" Артура Палатного у Facebook.

"Сьогодні у Києві з’явилася вулиця Героїв полку "Азов". Азовці - одні з тих героїв, які, жертвуючи своїм життям і здоров‘ям, виборюють свободу та незалежність нашої України. І саме зараз дуже важливо закарбувати назавжди героїзм кожного. Увічнення подвигу азовців у назві столичної вулиці - це й вшанування пам‘яті полеглих, і вдячність тим героям, хто досі захищає нашу землю від російських загарбникам", - заявив Артур Палатний.

На відкритті були присутні представники "Азову" Андрій Білецький, Максим Жорін, Іван Ігнат’єв (друг Ігнат), Богдан Кротевич та інші.

"Я подякував кожному з них за надлюдський подвиг, який вони робили і роблять заради існування нашої держави і нашого майбутнього. Пишаємося вами! Україна точно переможе з такими героями", - зазначив Палатний.

Як повідомлялося, у Києві було перейменовано понад сто вулиць, чиї назви були пов’язані з радянським минулим та країною-агресором.

У серпні кияни голосували в додатку "Київ цифровий" за нові назви вулиць. Пропозиція перейменувати вулицю Маршала Малиновського на вулицю Героїв полку "Азов" набрала 19 823 голоси.

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Київ Артур Палатний Азовці
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