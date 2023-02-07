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У Києві обмеження руху на вулиці Вадима Гетьмана може тривати місяць

Фото: у Києві обмеження руху на вулиці Вадима Гетьмана може тривати місяць (t.me/KyivCityOfficial)
Автор: Іван Носальський

У Києві продовжуються ремонтні роботи на вулиці Вадима Гетьмана. Рух у напрямку Шулявського мосту частково перекритий, це може тривати місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію в Telegram.

У КМДА нагадують, що рух на вулиці Вадима Гетьмана у бік Шулявського мосту зараз здійснюється лише правою крайньою смугою. Інші смуги - перекриті.

За інформацією відомства, на вулиці Вадима Гетьмана фахівці готують трубопроводи до санації. Туди привозять нові поліетиленові труби, які потрібні для робіт. Загалом планується замінити близько 40 метрів каналізаційного трубопроводу.

"Повний комплекс робіт із заміни ділянки колектора такої протяжності може зайняти близько 30 днів, тому фахівці працюватимуть цілодобово, щоб завершити ремонт якнайшвидше", - додають у КМДА.

Нагадаємо, кілька тижнів тому було частково перекрито трасу Київ-Чоп через масштабну аварію.

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