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У Києві облаштують 200 місць для розміщення людей у разі проблем із теплом, - Кличко

16:26 06.11.2026 Пт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Києві облаштують 200 місць для тимчасового розміщення містян на випадок критичних проблем із теплопостачанням.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу.

"Ще з весни у нас працює енергетичний штаб із життєзабезпечення міста. До нього столиця залучила експертів, енергетиків, практиків, науковців. Штаб напрацював можливі заходи для різних сценаріїв ситуації. Не про все можемо публічно говорити", - сказав він.

Мер Києва розповів, що перевірив один з центрів, де триває облаштування місць для тимчасового переміщення киян на випадок проблем із теплом. Минулої зими там вже приймали людей.

"Цього року розширюємо можливості локації. В одному з корпусів облаштовують умови для дітей з інвалідністю та їхніх родин. Наразі підготували 100 місць для сімей. Їм забезпечать стаціонарне перебування, харчування та соціальний супровід", - зазначив Кличко.

Мер міста додав, що ще 100 місць облаштовують в окремому корпусі для людей старшого віку та осіб з інвалідністю. Для них також передбачено харчування, соціальний супровід, психологічна допомога та послуги з реабілітації.

За словами Кличка, заклад повністю підготовлений до можливих тривалих перебоїв з електропостачанням.

"Центр має власну котельню, генератори, необхідні запаси питної та технічної води. Це дасть можливість підтримувати тепло та забезпечити базові потреби людей навіть у разі тривалих перебоїв з електропостачанням", - підкреслив мер столиці.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україні триває робота з ліквідації наслідків російських атак.

За його словами, найскладніша ситуація наразі в Києві, де мешканці стикаються з тривалими перебоями в електро- та водопостачанні.

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