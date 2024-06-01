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У Києві можливі відключення світла у "сірій" зоні: в Yasno назвали причину

Фото: у Києві світло можуть вимикати у "сірій" зоні графіку (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Після сьогоднішнього нічного обстрілу енергетики в Україні продовжили на одну годину заплановані відключення світла. Однак у Києві відключення можливі навіть у "світло-сірій" зоні графіку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію гендиректора компанії Yasno Сергія Коваленка у Facebook.

"Сьогодні відключення продовжили на годину - до 24:00. Ліміти збільшили з 23% до 33%, тому можливі відключення у "світло-сірій" зоні", - написав Коваленко у Facebook.

Що це означає

У Києві діють графіки відключення світла, які складаються з трьох зон.

Перша - темно-сіра (чорна), яка діє 4 години. В цей період часу вимикають світло.

Друга - світло-сіра зона, яка діє 3 години. У цей час світло можуть вимкнути, якщо будуть перевищені ліміти на енергоспоживання.

І третя зона - біла (2 години). Це час, коли світло гарантовано не вимикають.

Приклад графіку відключення світла для одної з груп в Києві:

Перевірити, коли будуть вимикати світло за вашою адресою, - можна за посиланням.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, цієї весни українська енергетика знову опинилася під масованими російськими атаками. В результаті ударів РФ з ладу вийшли великі ТЕС та ТЕЦ, а також Дніпровська ГЕС, що спричинило великий дефіцит генерації, а тому в Україні почали запроваджувати відключення світла.

На сьогодні були заплановані відключення світла з 18:00 до 23:00. Але після нічної масованої російської атаки, яка була націлена на енергооб'єкти, відключення продовжили до 24:00.

Крім того, в "Укренерго" вже повідомили, у які періоди часу будуть вимикати світло завтра, 2 червня.

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КиївВідключеня світла