У Києві можливі відключення світла у "сірій" зоні: в Yasno назвали причину

"Сьогодні відключення продовжили на годину - до 24:00. Ліміти збільшили з 23% до 33%, тому можливі відключення у "світло-сірій" зоні", - написав Коваленко у Facebook.

Що це означає

У Києві діють графіки відключення світла, які складаються з трьох зон.

Перша - темно-сіра (чорна), яка діє 4 години. В цей період часу вимикають світло.

Друга - світло-сіра зона, яка діє 3 години. У цей час світло можуть вимкнути, якщо будуть перевищені ліміти на енергоспоживання.

І третя зона - біла (2 години). Це час, коли світло гарантовано не вимикають.

Приклад графіку відключення світла для одної з груп в Києві:

Перевірити, коли будуть вимикати світло за вашою адресою, - можна за посиланням.