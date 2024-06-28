У Києві мітингувальники перекрили Центральний залізничний вокзал: у чому причина

У Києві мітингувальники перекрили Центральний залізничний вокзал. Вони протестують проти знесення місцевого оптового ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укрзалізницю " (УЗ) та місцеві Telegram-канали.

Як зазначають у пресслужбі УЗ, через дії протестувальників частково заблокований проїзд до Центрального вокзалу.

"Ми вважаємо неприпустимим, щоб військові, медики, волонтери та родини з дітьми не потрапили на свої рейси, тому притримуємо відправки на 10 хвилин", - йдеться в повідомленні.

В "Укрзалізниці" наголосили, що дана акція не стосується будь-яких аспектів діяльності їх компанії та залізничних вокзалів станції Київ-Пасажирський.

"Радимо киянам тимчасово віддавати перевагу Південному вокзалу", - зауважили в УЗ.

Водночас місцеві Telegram-канали повідомляють, що причиною протестів мітингувальників стало знесення місцевого оптового ринку.

Також відомо, що через дії протестуючих затримується рух тролейбусів на розворотному кільці.

Оновлено 10.33

Як повідомили в УЗ, рух шлях до вокзалу вже вільний.