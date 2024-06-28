У Києві мітингувальники перекрили Центральний залізничний вокзал: у чому причина
У Києві мітингувальники перекрили Центральний залізничний вокзал. Вони протестують проти знесення місцевого оптового ринку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю" (УЗ) та місцеві Telegram-канали.
Як зазначають у пресслужбі УЗ, через дії протестувальників частково заблокований проїзд до Центрального вокзалу.
"Ми вважаємо неприпустимим, щоб військові, медики, волонтери та родини з дітьми не потрапили на свої рейси, тому притримуємо відправки на 10 хвилин", - йдеться в повідомленні.
В "Укрзалізниці" наголосили, що дана акція не стосується будь-яких аспектів діяльності їх компанії та залізничних вокзалів станції Київ-Пасажирський.
"Радимо киянам тимчасово віддавати перевагу Південному вокзалу", - зауважили в УЗ.
Водночас місцеві Telegram-канали повідомляють, що причиною протестів мітингувальників стало знесення місцевого оптового ринку.
Також відомо, що через дії протестуючих затримується рух тролейбусів на розворотному кільці.
Оновлено 10.33
Як повідомили в УЗ, рух шлях до вокзалу вже вільний.
Нагадаємо, напередодні у Тернопільській області пасажири автобуса, невдоволені діями ТЦК, перекрили трасу. Військові відреагували на інцидент.
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