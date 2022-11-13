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У Києві в метро невідомий розпорошив газ з балончика: що відомо

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Неділя 13 листопада 2022 16:55
У Києві в метро невідомий розпорошив газ з балончика: що відомо Фото: у Києві в метро невідомий розпорошив газ з балончика (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві на станції метро "Золоті ворота" невідома особа розпорошила газ з балончика, внаслідок чого утворилась тіснява.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила речниця столичної поліції Юлія Гірдвіліс.

"У нас була така інформація в ході моніторингу новин, ми побачили публікацію з відео у станції метро "Золоті ворота". За попередньою інформацію, невідомий розпив газ біля ескалатора. Наразі поліція перевіряє записи з відеокамер, аби встановити особу порушника й з'ясувати деталі інциденту", - заявила Гірдвіліс.

Судячи з відео, пасажири намагалися якнайшвидше покинути станцію, внаслідок чого виникла тіснява.

Подробиці інциденту стануть відомі пізніше.

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