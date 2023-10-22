В Києві людина потрапила під електричку, рейс затримується

В "Укрзалізниці" повідомили, що сьогодні, 22 жовтня в місті знову смертельно травмувалась людина на колії.

"Поїзд зі станції Київ-Дніпровський у напрямку Почайни затримується до завершення слідчих дій. Зі Святошина о 21:31 вирушить підмінний електропоїзд. Благаємо, будьте уважними при переході залізничних колій і навчайте цьому дітей", - додали в компанії.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно на вокзалах та поїздах розпочали роботу перші маршали залізничної безпеки.

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