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В Києві людина потрапила під електричку, рейс затримується

Фото: в Києві затримується рух кільцевої електрички (facebook.com Ukrzaliznytsia)
Автор: Каріна Левицька

В Києві через смертельне травмування людини на колії затримується рух кільцевої електрички.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyiv City Express.

В "Укрзалізниці" повідомили, що сьогодні, 22 жовтня в місті знову смертельно травмувалась людина на колії.

"Поїзд зі станції Київ-Дніпровський у напрямку Почайни затримується до завершення слідчих дій. Зі Святошина о 21:31 вирушить підмінний електропоїзд. Благаємо, будьте уважними при переході залізничних колій і навчайте цьому дітей", - додали в компанії.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно на вокзалах та поїздах розпочали роботу перші маршали залізничної безпеки.

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Укрзалізниця