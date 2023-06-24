У Києві лунають вибухи, працює ППО

У Києві пролунали звуки вибухів у ніч проти суботи, 24 червня, під час повітряної тривоги. У столиці та області працюють системи протиповітряної оборони за ворожими цілями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію ( КМВА ) та Київську обласну військову адміністрацію ( КОВА ).

Вибухи у столиці пролунали почали лунати близько 03:10.

В адміністрації заявили про роботу ППО у столиці.

"Увага! Ракетна небезпека для киян! Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - заявив начальник КМВА Сергій Попко.

Крім того, з'явилося оголошення від КОВА про ворожу ракетну атаку по області.

"У регіоні вже працюють сили ППО", - додали в адміністрації.

Громадян просять дотримуватись інформаційної тиші.

"Закликаємо не знімати і не викладати в мережу роботу наших захисників! Подбайте про власну безпеку - перебувайте в укриттях або дотримуйтесь правил "двох стін" під час сигналу повітряної тривоги", - повідомляє Київська ОВА.

"В столиці і передмісті працює протиповітряна оборона. Перебувайте в укриттях. Не знімайте і не оприлюднюйте роботу ППО, не поширюйте будь-яку інформацію щодо повітряних атак чи розташування або переміщення підрозділів ЗСУ!" - додає Попко.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram закликає залишатися в безпечних місцях та не знімати роботу ППО.

Повітряна атака вночі 24 червня

Цієї ночі в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. У Повітряних силах заявили про загрозу повітряних атак противника із застосуванням ударних дронів і ракет.

Так, за даними військових, з території РФ з акваторії Каспійського моря ворожою авіацією були запущені крилаті ракети Х-101/555 по Україні, і розрахунковий час входження їх у повітряний простір нашої країни - о 02.20.

Ніч пролунали вибухи не лише у столиці, а також у Дніпрі та Харкові. В областях працює ППО.

Зазначимо, що перед цим у п'ятницю були оголошені чотири повітряні тривоги за день, крайня - близько 23:00, при цьому тривала вона не довго.Крім того, у Повітряних силах повідомляли про пуск крилатих ракет.

Нагадаємо, що раніше остання повітряна атака РФ по Україні була в ніч проти 22 червня. Тоді РФ запустила по Україні 3 крилатих ракети Х-22, 3 балістичні ракети "Кинжал" і 4 дрони-камікадзе "Шахед". Силам ППО вдалося збити 3 ворожі дрони.