UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві колаборант влаштувався у Червоний Хрест. СБУ викрила його

Фото: СБУ затримала колаборанта, який влаштувався у Червоний Хрест (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Колаборант з Луганської області влаштувався до представництва Червоного Хреста у Києві. Він планував під виглядом волонтера втекти з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.

Правоохоронці ще минулого року викрили зрадника. Ним виявився колаборант, який був керівником сектору "управління пенсійного фонду ЛНР у Новопсковському районі". Він брав участь у впровадженні на території окупованої частини Луганської області "рубльової зони" через пенсійні виплати. Від початку повномасштабного вторгнення зрадник підтримував окупантів.

За даними СБУ, зловмисник приховано приїхав до столиці, де намагався прикинутися переселенцем з Луганської області. Під виглядом волонтера він влаштувався до місцевого представництва Товариства Червоного Хреста України. Колаборант приховав, що співпрацював з росіянами.

Зрадник хотів втекти за кордон під виглядом учасника міжнародного волонтерського руху. Але СБУ вчасно викрила та затримала зловмисника.

Чоловіку оголосили підозру за ч. 5 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність). Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Колаборанту загрожує до 10 років за ґратами.

Фото: СБУ затримала колаборанта, який влаштувався у Червоний Хрест (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, у Київській області затримали псевдоволонтера, який створив благодійний фонд, щоб за гроші вивозити військовозобов'язаних за кордон.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
колаборантСлужба безпеки УкраїниКрасный КрестЛуганськ