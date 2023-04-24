У Києві хлопець вдарив дівчину-баристу та хвалився "посадою в КМДА": відомство відповіло

"Чоловік, який вдарив співробітницю кафе у Дніпровському районі, не працює у КМДА. Володимир Шевченко був стажером приватного закладу, який за договором оренди працює у будівлі київської мерії та надає послуги у сфері харчування", - сказано у повідомленні відомства.

У КМДА уточнюють, що Володимир стажувався на позиції баристи у кафе. Хлопця вже звільнили із закладу на прохання мерії.

"Подібна поведінка неприйнятна ні серед співробітників структурних підрозділів КМДА, ні серед підрядників чи партнерів міської адміністрації. У структур міської влади нульова толерантність до насильства, і нам дуже прикро, що така ситуація сталася з працівниками Bro Bar. Сподіваємося, що правоохоронні органи відповідно відреагують на цей випадок", - додають у відомстві.