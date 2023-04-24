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У Києві хлопець вдарив дівчину-баристу та хвалився "посадою в КМДА": відомство відповіло

Ілюстративне фото: у Києві хлопець вдарив дівчину-баристу та хвалився "посадою в КМДА" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві хлопець, який ударив дівчину-баристу, заявляв про свою безкарність через "посаду у КМДА". Ця інформація виявилася неправдивою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

"Чоловік, який вдарив співробітницю кафе у Дніпровському районі, не працює у КМДА. Володимир Шевченко був стажером приватного закладу, який за договором оренди працює у будівлі київської мерії та надає послуги у сфері харчування", - сказано у повідомленні відомства.

У КМДА уточнюють, що Володимир стажувався на позиції баристи у кафе. Хлопця вже звільнили із закладу на прохання мерії.

"Подібна поведінка неприйнятна ні серед співробітників структурних підрозділів КМДА, ні серед підрядників чи партнерів міської адміністрації. У структур міської влади нульова толерантність до насильства, і нам дуже прикро, що така ситуація сталася з працівниками Bro Bar. Сподіваємося, що правоохоронні органи відповідно відреагують на цей випадок", - додають у відомстві.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Державне бюро розслідувань повідомило про підозру офіцеру однієї з частин Нацгвардії в Івано-Франківську, який побив строковика.

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