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В Києві густий туман виклакав аварії на дорогах (відео)

Фото: у Києві густий туман виклакав аварії на дорогах 21 жовтня
Автор: Наталія Гурковська

У Києві від ранку суботи, 21 жовтня, спостерігається сильний туман. Через це на дорогах сталося кілька аварій.

Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: соцмережі, Укргідрометцентр.

"Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Києву. У першій половині дня 21 жовтня утримається туман, видимість 200-500 м", - йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.

При цьому, синоптики надали ускладненню погоди перший рівень небезпечності.

В соцмережах показали кадри з Києва, де видно, що через ускладнення погоди, в столиці сталися декілька аварій.

Туман у Києві

Зазначимо, про густий туман у Києві синоптики попереджали ще вчора увечері, 20 жовтня. Ймовірно, що туман викликаний потеплінням, яке прийшло в Україну. Зокрема, місцями очікується до +28 градусів. Причому дощів сьогодні не буде.

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