У Києві фіксують середній рівень забрудненості повітря: де ситуація найгірша

Станом на ранок 12 березня рівень забрудненості атмосферного повітря у Києві залишається на середньому рівні. Радіаційний фон у місті сьогодні в нормі.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на дані Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Загальний індекс якості повітря (CAQI) визначається за рівнем основних забруднювачів, зокрема часток пилу (ТЧ2.5 і ТЧ10), діоксиду сірки (SO2), діоксиду азоту (NO2), озону (O3) та оксиду вуглецю (CO). Чим нижчий показник, тим чистіше повітря.

Фахівці рекомендують киянам стежити за оновленнями показників якості повітря, уникати довготривалого перебування на вулиці за наявності хронічних захворювань дихальних шляхів та провітрювати приміщення у першій половині дня.

Забрудненість повітря також на середньому рівні, перевищень гранично допустимих норм не зафіксовано. Радіаційний фон у межах норми, найнижчий показник - 0.097 мкЗв/год.

Рівень забруднення містить пилові частинки (ТЧ2.5 та ТЧ10), діоксид азоту, оксид вуглецю, діоксид сірки та озон, однак усі показники не перевищують гранично допустимих концентрацій.

Раніше РБК-Україна писало, що у лютому 2025 року в Україні, особливо у великих містах, спостерігалися підвищені рівні забруднення атмосферного повітря. Фахівці Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України пояснили це поєднанням кількох факторів: антициклональна погода та метеорологічні умови. Ці умови сприяли накопиченню забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери, що призвело до погіршення якості повітря в містах.

Нагадаємо, раніше в мережі з'явилася інформація про можливе значне забруднення повітря над Україною, посилаючись на сервіс Ventusky. Однак пізніше Український гідрометеорологічний центр та Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів роз'яснили реальну ситуацію з якістю повітря.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.