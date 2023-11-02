У Києві другий день діє обмеження швидкості. У поліції нагадали про штрафи

В поліції розповіли, що порушення швидкісного режиму тягне за собою адміністративну відповідальність:

згідно з ч. 1 ст. 122 КУпАП - перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше як на 20 км/год - штраф у розмірі 340 гривень ;

; згідно з ч. 4 ст. 122 КУпАП - перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше як на 50 км/год - штраф 1700 гривень.

Що говорять ПДД про режими швидкості?

У населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється зі швидкістю не більш як 50 км/год, а у житлових і пішохідних зонах - до 20 км/год.

Поза населеними пунктами транспортним засобам дозволяється рухатись зі швидкістю до 90 км/год, а у разі відокремлення проїжджих частин одна від одної за допомогою розділювальної смуги - не більш як 110 км/год. На автомагістралях максимально дозволена швидкість руху до 130 км/год.

Обмеження швидкісного режиму у Києві

З 1 листопада у Києві запровадили єдиний швидкісний режим для автомобілістів, який діятиме до кінця квітня. Швидкість руху авто містом тепер має перевищувати 50 км/год. Детальніше про те, що змінилося в Україні з 1 листопада – читайте у матеріалі РБК-Україна.