У Києві другий день діє обмеження швидкості. У поліції нагадали про штрафи

У Києві другий день діє обмеження руху автомобілів не більше ніж 50 км/год. У поліції розповіли про штрафи для любителів швидкісної їзди столицею.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Києва.
В поліції розповіли, що порушення швидкісного режиму тягне за собою адміністративну відповідальність:
У населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється зі швидкістю не більш як 50 км/год, а у житлових і пішохідних зонах - до 20 км/год.
Поза населеними пунктами транспортним засобам дозволяється рухатись зі швидкістю до 90 км/год, а у разі відокремлення проїжджих частин одна від одної за допомогою розділювальної смуги - не більш як 110 км/год. На автомагістралях максимально дозволена швидкість руху до 130 км/год.
З 1 листопада у Києві запровадили єдиний швидкісний режим для автомобілістів, який діятиме до кінця квітня. Швидкість руху авто містом тепер має перевищувати 50 км/год. Детальніше про те, що змінилося в Україні з 1 листопада – читайте у матеріалі РБК-Україна.
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