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У Києві достроково відкривають 6 станцій метро: коли запрацює рух поїздів

Субота 05 квітня 2025 19:03
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У Києві достроково відкривають 6 станцій метро: коли запрацює рух поїздів Фото: метро між станціями "Лісова" і "Дніпро" запрацює вже у неділю (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

У Києві вже завтра, 6 квітня, достроково відкриють 6 станцій метро. Рух поїздів буде відновлено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.

"Відзавтра, 6 квітня, рух поїздів метро на ділянці "Лісова" - "Дніпро" відновлять... Завдяки злагодженій роботі будівельників і технічних служб небезпечні роботи з демонтажу завершили достроково", - йдеться у повідомленні.

У КМВА поінформували, що бригади працювали в посиленому режимі - з ночі п'ятниці безперервно майже 24 години.

Особливу увагу було приділено безпеки. Зокрема, робітники демонтували аварійні балки та ригелі над коліями метро, що становили загрозу падіння крихкого бетону.

"Наразі тривають завершальні будівельні роботи та підготовка до відновлення роботи метрополітену, зокрема подача напруги та перевірка систем безпеки", - додали у КМВА.

Що передувало

Нагадаємо, вчора стало відомо, що цими вихідними рух поїздів між станціями метро "Лісова" та "Дніпро" буде зупинено через ремонт Дарницького шляхопроводу. Зокрема, через демонтаж балок прогонових будов. Через це для безпеки пасажирів 6 станцій метро було зачинено.

Відновлення руху поїздів анонсували на понеділок, 7 квітня. Однак згідно з вищевказаною інформацією, метро відкриють вже завтра.

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