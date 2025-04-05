У Києві достроково відкривають 6 станцій метро: коли запрацює рух поїздів

У Києві вже завтра, 6 квітня, достроково відкриють 6 станцій метро. Рух поїздів буде відновлено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.

"Відзавтра, 6 квітня, рух поїздів метро на ділянці "Лісова" - "Дніпро" відновлять... Завдяки злагодженій роботі будівельників і технічних служб небезпечні роботи з демонтажу завершили достроково", - йдеться у повідомленні.

У КМВА поінформували, що бригади працювали в посиленому режимі - з ночі п'ятниці безперервно майже 24 години.

Особливу увагу було приділено безпеки. Зокрема, робітники демонтували аварійні балки та ригелі над коліями метро, що становили загрозу падіння крихкого бетону.

"Наразі тривають завершальні будівельні роботи та підготовка до відновлення роботи метрополітену, зокрема подача напруги та перевірка систем безпеки", - додали у КМВА.