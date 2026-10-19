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У Києві діти загиблих героїв і ветеранів змагалися в пілотуванні дронів

11:21 19.10.2026 Пн
3 хв
aimg Лев Шевченко
У Києві діти загиблих героїв і ветеранів змагалися в пілотуванні дронів Фото: "Ігри мікродронів" (РБК-Україна)
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У Києві відбулися змагання "Ігри мікродронів" для дітей загиблих героїв, військовослужбовців та ветеранів віком від 6 до 17 років. Їх організували ГО "Милосердя та Здоров’я" і школа Free Sky в межах спільного проєкту зі STEM-освіти.

Про це РБК-Україна розповіли директорка ГО "Милосердя та Здоров’я" Катерина Богадельнікова та співзасновника школи Free Sky Сергій Ткачук.

Що відомо про змагання

"Ігри мікродронів" провели в межах спільного проєкту ГО "Милосердя та Здоров’я" і школи Free Sky зі STEM-освіти для дітей загиблих героїв, військовослужбовців та ветеранів. Юні пілоти літали в невеликому приміщенні: змінювали висоту польоту, проходили крізь встановлені рамки та тунель.

За словами Богадельнікової, змагання відкрили сезон для учнів інженерно-технологічної школи. Діти довго до них готувалися: вивчали інженерію, технології та 3D-друк. Значну частину того, що було на змаганнях, надрукували самі учні.

У Києві діти загиблих героїв і ветеранів змагалися в пілотуванні дронівУ Києві діти загиблих героїв і ветеранів змагалися в пілотуванні дронівУ Києві діти загиблих героїв і ветеранів змагалися в пілотуванні дронівУ Києві діти загиблих героїв і ветеранів змагалися в пілотуванні дронів

Фото: змагання "Ігри мікродронів" (РБК-Україна)

Співзасновник і інструктор Free Sky Сергій Ткачук пояснив, що школа орієнтує дітей на цивільну сферу.

"У цивільній сфері використання дронів - неймовірно великий попит. І в подальшому це відкриває шлях у будь-яку професію, де є використання дронів. Відео- та фотозйомка, агросектор, доставка - купа різних речей", - сказав він.

За словами Ткачука, у школі, крім польотів, є курс 3D-друку та інженерія. Навчання поетапне: симулятори, керування дронами та інженерія. Багато дітей самі збирають і налаштовують дрони та допомагають іншим. Частина колишніх учнів уже вступила до коледжів за спеціальностями, пов’язаними з дронами та інженерією. Деякі з них тепер працюють у школі інженерами та інструкторами.

Ткачук розповів, що змагання школи слугують підсумком навчання. Вони потрібні, щоб діти могли брати участь у міжнародних і всеукраїнських турнірах.

Торік шестеро учнів школи взяли участь у всеукраїнських змаганнях: п’ятеро вийшли до півфіналу, троє - до фіналу. Учень Назар, який прийшов до школи "з нуля", став чемпіоном України. За словами інструктора, свою методику він будував на власній музичній освіті: грає на трубі та переніс принципи навчання музиці на дрони.

Чому ГО розвиває STEM-освіту для дітей Захисників

Катерина Богадельнікова розповіла, що ГО "Милосердя та Здоров’я" займається фізичною та психологічною реабілітацією чинних військових, ветеранів і членів їхніх родин. У межах підтримки родин загиблих, полонених і зниклих безвісти військових організація має проєкти для їхніх дітей.

Один із них - "Літо без війни". За чотири роки в літні табори відправили понад 6 тисяч дітей, цього літа - 1,5 тисячі. Тепер організація розвиває освітній напрям. Богадельнікова пояснила, що STEM-школи - це інженерно-технологічні школи, а оборонна сфера та мілтех в Україні стрімко розвиваються.

У Києві діти загиблих героїв і ветеранів змагалися в пілотуванні дронів
Фото: нагородження учасників (ГО "Милосердя та Здоров’я")

"Ми вважаємо, що найкраще, що ми можемо дати дітям, які втратили когось із батьків або чекають його з полону, - це підтримати їхнє здоров’я і дати можливість отримати якісну освіту", - наголосила вона.

Директорка ГО закликала соціально відповідальний бізнес долучитися до проєкту. За її словами, вкладаючи ресурс в освіту дітей, організація вирощує людський капітал.

Вона також наголосила, що підтримка має бути довгостроковою.

"Епізодична точкова підтримка, привітання з Новим роком і Днем святого Миколая - це все чудово, але ми хочемо підтримати цих дітей на їхньому професійному шляху і дати їм можливість опанувати нові сфери, а саме інженерно-технологічні", - сказала Богадельнікова.

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