В Киеве дети погибших героев и ветеранов соревновались в пилотировании дронов

В Киеве состоялись соревнования "Игры микродронов" для детей погибших героев, военнослужащих и ветеранов от 6 до 17 лет. Их организовали ОО "Милосердие и Здоровье" и школа Free Sky в рамках совместного проекта по STEM-образованию.

Об этом РБК-Украина рассказала директор ОО "Милосердие и Здоровье" Екатерина Богадельникова и соучредителя школы Free Sky Сергей Ткачук.

Что известно о соревнованиях

"Игры микродронов" провели в рамках совместного проекта ОО "Милосердие и Здоровье" и школы Free Sky по STEM-образованию для детей погибших героев, военнослужащих и ветеранов. Юные пилоты летали в небольшом помещении: меняли высоту полета, проходили через установленные рамки и туннель.

По словам Богадельниковой, соревнования открыли сезон для учащихся инженерно-технологической школы. Дети долго к ним готовились: изучали инженерию, технологии и 3D-печать. Значительную часть того, что было на соревнованиях, опубликовали сами ученики.

Фото: соревнования "Игры микродронов" (РБК-Украина)

Соучредитель и инструктор Free Sky Сергей Ткачук объяснил, что школа ориентирует детей на гражданскую сферу.

"В гражданской сфере использование дронов - невероятно большой спрос. И в дальнейшем это открывает путь в любую профессию, где есть использование дронов. Видео- и фотосъемка, агросектор, доставка - куча разных вещей", - сказал он.

По словам Ткачука, в школе кроме полетов есть курс 3D-печати и инженерия. Учеба поэтапная: симуляторы, управление дронами и инженерия. Многие дети сами собирают и настраивают дроны и помогают другим. Часть бывших учеников уже поступили в колледжи по специальностям, связанным с дронами и инженерией. Некоторые из них сейчас работают в школе инженерами и инструкторами.

Ткачук рассказал, что соревнования школы служат итогом обучения. Они необходимы, чтобы дети могли участвовать в международных и всеукраинских турнирах.

В прошлом году шесть учеников школы приняли участие во всеукраинских соревнованиях: пятеро вышли в полуфинал, трое - в финал. Пришедший в школу "с нуля" ученик Назар стал чемпионом Украины. По словам инструктора, свою методику он строил на собственном музыкальном образовании: играет на трубе и перенес принципы обучения музыке на дроны.

Почему ОО развивает STEM-образование для детей.

Екатерина Богадельникова рассказала, что ОО "Милосердие и Здоровье" занимается физической и психологической реабилитацией действующих военных, ветеранов и членов их семей. В рамках поддержки семей погибших, пленных и пропавших без вести военных организация имеет проекты для их детей.

Один из них - "Лето без войны". За четыре года в летние лагеря отправили более 6 тысяч детей, этим летом - 1,5 тысячи. Теперь организация развивает образовательное направление. Богадельникова объяснила, что STEM-школы - это инженерно-технологические школы, а оборонная сфера и милтех в Украине стремительно развиваются.

Фото: награждение участников (ОО "Милосердие и Здоровье")

"Мы считаем, что лучшее, что мы можем дать детям, которые потеряли кого-то из родителей или ждут их из плена, - это поддержать их здоровье и дать возможность получить качественное образование", - подчеркнула она.

Директор ОО призвала социально ответственный бизнес приобщиться к проекту. По ее словам, вкладывая ресурс в образование детей, организация выращивает человеческий капитал.

Она также подчеркнула, что поддержка должна быть долгосрочной.

"Эпизодическая точечная поддержка, поздравление с Новым годом и Днем святого Николая - это все замечательно, но мы хотим поддержать этих детей на их профессиональном пути и дать им возможность овладеть новыми сферами, а именно инженерно-технологическими", - сказала Богадельникова.