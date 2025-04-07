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У Києві через ускладнення грипу померла людина: яка ситуація із захворюваністю

Понеділок 07 квітня 2025 15:21
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У Києві через ускладнення грипу померла людина: яка ситуація із захворюваністю Фото: Грип та ГРВІ у Києві (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Києві за минулий тиждень зафіксували понад 8 тисяч випадків захворювання на грип, гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) та COVID-19, однак загальний рівень захворюваності знижується. Через ускладнення грипу одна людина померла.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на дані ДУ "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ".

У столиці за 14-й тиждень 2025 року зафіксували 8459 нових випадків захворювання на грип, ГРВІ та COVID-19. За даними фахівців, рівень захворюваності на 64,1% нижчий за епідемічний поріг (показник становить 286,5), а загальна кількість хворих зменшилася на 24,3% порівняно з попереднім тижнем.

Захворюваність знизилася як серед дітей (на 23,8%), так і серед дорослих (на 24,8%). Усього захворіло 4582 дитини та 3877 дорослих. Частка дітей у загальній структурі випадків становить 54,2%. Особливо помітно зменшилась захворюваність серед школярів - на 42,1% (1914 випадків).

Також зменшилась кількість госпіталізацій: за тиждень до лікарень столиці потрапили 196 пацієнтів, з яких 125 - діти.

Щодо COVID-19, за тиждень виявлено 9 випадків захворювання серед дорослих - це на 43,8% менше, ніж раніше. До лікарень доправили всіх інфікованих, двоє перебувають у реанімації. Зареєстровано один летальний випадок через ускладнення грипу.

Медики нагадують, що найнадійніший спосіб убезпечитися від важкого перебігу COVID-19 - це вакцинація.

РБК-Україна раніше розповідало, чи можна проводити вакцинацію проти грипу при підвищеній температурі тіла. Лікар-імунолог Алла Волоха зазначає, що легке підвищення температури не є протипоказанням для щеплення. Однак у разі тяжких респіраторних інфекцій або гострих захворювань рекомендується відкласти вакцинацію до повного одужання.

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