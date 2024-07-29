У Києві через сильний вітер приспустили найбільший прапор України, шторм обіцяють і на завтра

У Києві через сильний вітер приспустили найбільший прапор України. Штормове попередження оголошено і на завтра.

На знак підготовки до погіршення погодних умов головний прапор України був приспущений.

Згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, у Києві сьогодні очікуються пориви вітру до 15–20 м/с. Синоптики оголосили про жовтий рівень небезпеки.

Прапор залишатиметься приспущеним до покращення погоди.

Штормове попередження

У вівторок, 30 липня, у Києві очікуються пориви вітру до 15-20 метрів на секунду. Синоптики оголосили про перший рівень небезпеки.

У Києві температура повітря вночі буде коливатися від +14 до +16 градусів, а вдень - від +22 до +24 градусів.

З огляду на сильний вітер, слід дотримуватися таких правил безпеки: