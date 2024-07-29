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У Києві через сильний вітер приспустили найбільший прапор України, шторм обіцяють і на завтра

Понеділок 29 липня 2024 13:53
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У Києві через сильний вітер приспустили найбільший прапор України, шторм обіцяють і на завтра Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Києві через сильний вітер приспустили найбільший прапор України. Штормове попередження оголошено і на завтра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

На знак підготовки до погіршення погодних умов головний прапор України був приспущений.

Згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, у Києві сьогодні очікуються пориви вітру до 15–20 м/с. Синоптики оголосили про жовтий рівень небезпеки.

Прапор залишатиметься приспущеним до покращення погоди.

Штормове попередження

У вівторок, 30 липня, у Києві очікуються пориви вітру до 15-20 метрів на секунду. Синоптики оголосили про перший рівень небезпеки.

У Києві температура повітря вночі буде коливатися від +14 до +16 градусів, а вдень - від +22 до +24 градусів.

З огляду на сильний вітер, слід дотримуватися таких правил безпеки:

  • Не залишайте автомобілі під деревами, рекламними щитами або електричними стовпами.
  • Щільно закривайте вікна, двері та горища у будинках.
  • Приберіть з балконів і лоджій предмети, які можуть впасти на вулицю.

Погода в Україні завтра

30 липня в Україні можливі дощі з грозами, а також сильний вітер. Завтра температура повітря в Україні буде комфортною: вдень від +22 до +28 градусів, на півдні - від +26 до +29 градусів.

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