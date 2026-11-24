Нагадаємо, 24 листопада російські війська атакували Коростень Житомирської області. Під ударом опинилися залізнична станція, відділення "Нової пошти" та складські приміщення сусідніх підприємств. Унаслідок атаки загинула одна людина, ще двоє дістали поранення.

Цього ж ранку російські війська атакували Запоріжжя. Внаслідок удару загинули двоє людей, серед поранених - четверо дітей віком від кількох місяців до 16 років.