У Києві через обстріл зупинили червону гілку метро
Фото: у Києві через обстріл зупинили червону гілку метро (Getty Images)
Усі підземні станції метро Києва через вибухи працюють як укриття. Рух поїздів червоною лінією призупинено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
"Також тимчасово зачинений пересадочний вузол "Театральна"-"Золоті ворота", - йдеться в повідомленні
Про відновлення роботи метрополітену буде повідомлено додатково.
Як повідомлялося, 10 жовтня Україна зазнала масованої атаки Росії. Вибухи зафіксовані у Києві, Дніпрі, Хмельницькому та Житомирі, Львові.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.