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У Києві через обстріл зупинили червону гілку метро

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Київ, Понеділок 10 жовтня 2022 09:33
У Києві через обстріл зупинили червону гілку метро Фото: у Києві через обстріл зупинили червону гілку метро (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Усі підземні станції метро Києва через вибухи працюють як укриття. Рух поїздів червоною лінією призупинено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

"Також тимчасово зачинений пересадочний вузол "Театральна"-"Золоті ворота", - йдеться в повідомленні

Про відновлення роботи метрополітену буде повідомлено додатково.

Як повідомлялося, 10 жовтня Україна зазнала масованої атаки Росії. Вибухи зафіксовані у Києві, Дніпрі, Хмельницькому та Житомирі, Львові.

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