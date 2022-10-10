У Києві через обстріл зупинили червону гілку метро

Усі підземні станції метро Києва через вибухи працюють як укриття. Рух поїздів червоною лінією призупинено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Про відновлення роботи метрополітену буде повідомлено додатково.

"Також тимчасово зачинений пересадочний вузол "Театральна"-"Золоті ворота", - йдеться в повідомленні

Як повідомлялося, 10 жовтня Україна зазнала масованої атаки Росії. Вибухи зафіксовані у Києві, Дніпрі, Хмельницькому та Житомирі, Львові.

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