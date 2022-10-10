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В Киеве из-за обстрела остановили красную ветку метро

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Киев, Понедельник 10 октября 2022 09:33
В Киеве из-за обстрела остановили красную ветку метро Фото: в Киеве из-за обстрела остановили красную ветку метро (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Все подземные станции метро Киева из-за взрывов работают как укрытия. Движение поездов по красной линии приостановлено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

"Также временно закрыт пересадочный узел "Театральная"-"Золотые ворота", - говорится в сообщении.

О возобновлении работы метрополитена будет сообщено дополнительно.

Как сообщалось, 10 октября Украина подверглась массированной атаке России. Взрывы зафиксированы в Киеве, Днепре, Хмельницком и Житомире, Львове.

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