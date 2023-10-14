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У Києві через аварію без води залишилися кілька будинків

Фото: У Києві через аварію без води залишилися кілька будинків (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Києві на розі вулиць Велика Васильківська та Лабораторна сталось пошкодження водопровідної мережі. Декілька будинків нині залишилось без води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації.

За даними КМДА, водопостачання наразі відсутнє за адресами:  

  • вул. Велика Васильківська, 106, 108, 110, 112.

Однак для забезпечення споживачів водою на місце вже направлена автоцистерна. Вона буде знаходитись між будинками № 106 і 108.

Фото: в Києві сталась аварія на водопроводі (t.me/KyivCityOfficial) 

"Фахівці "Київводоканалу" вже працюють над ліквідацією аварії, для цього доведеться виконати розриття", - пояснили в адміністрації.

Водночас КМДА попередила, що наразі перекрита одна смуга дорожнього руху, вільними для проїзду залишаються 3 смуги.

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КиївВодопостачання