У Києві через аварію без води залишилися кілька будинків

За даними КМДА, водопостачання наразі відсутнє за адресами:

вул. Велика Васильківська, 106, 108, 110, 112.

Однак для забезпечення споживачів водою на місце вже направлена автоцистерна. Вона буде знаходитись між будинками № 106 і 108.

Фото: в Києві сталась аварія на водопроводі (t.me/KyivCityOfficial)

"Фахівці "Київводоканалу" вже працюють над ліквідацією аварії, для цього доведеться виконати розриття", - пояснили в адміністрації.

Водночас КМДА попередила, що наразі перекрита одна смуга дорожнього руху, вільними для проїзду залишаються 3 смуги.

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