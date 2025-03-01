У Києві було чути вибух на тлі дронової атаки

Вибух в районі міста Київ було чути близько першої години ночі.

Міський голова розповів про бойову роботу захисників неба через атаку противника, та закликав місцевих мешканців перебувати в укриттях до відбою тривоги.

"У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!" - написав мер у своєму Telegram-каналі.

Перед тим у Повітряних силах ЗСУ, інформуючи про рух "Шахедів", повідомили, що зафіксовані безпілотники противника в районі Києва.

Нічна дронова атака

Як повідомлялося раніше, вечорі напередодні російські загарбники знову атакували територію України ударними безпілотниками.

Також нагадаємо, що у Харкові та в Одеському районі були "приліти", вже відомо про жертву через ворожий обстріл, а у Харкові сталася пожежа у медзакладі через атаку "Шахедів"..