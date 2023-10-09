У Києві будівельний кран впав на дорогу: є зміни в русі громадського транспорту

В Оболонському районі Києва під час реконструкції розв’язки на перетині вулиці Богатирської та Полярної гусеничний кран перекинувся на території будівельного майданчика, зачепивши верхівкою контактну тролейбусну мережу. У зв'язку з цим є зміни в русі громадського транспорту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
Як зазначається, причиною падіння крана стали, зокрема, сильні пориви вітру.
Внаслідок цього пошкоджено і розірвано контактну мережу на вулицях Полярна та Героїв Дніпра, рух громадського транспорту змінено.
На час відновлювальних робіт рух наземного транспорту організовано:
У КМДА уточнили, що на будівельному майданчику внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Фото: у Києві будівельний кран впав на дорогу (t.me/KyivCityOfficial)
Оновлено 11:06
Як повідомили у КМДА, станом на зараз рух наземного транспорту в Оболонському районі відновлено.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Києві змінили систему оплати проїзду у громадському транспорті.
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