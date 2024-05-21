У Києві бізнес та громади під час форуму "ЧАС ДІЯТИ.UA" обговорили шляхи взаємодії

У Києві вiдбувся бізнес-форум нацiональної iдентичностi "ЧАС ДIЯТИ.UА", організований компанією МХП та благодійним фондом "МХП-Громадi". Учасники форуму мали можливість напрацювати механізми взаємодії: від отримання грантів, співфінансування до партнерства з великим бізнесом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу організаторів.

Так, перша панель була присвячена спiвпрацi уряду та МСБ, побудовi екосистеми мiж великим i малим бiзнесом у громадах, а також успiшним кейсам вiдбудови локального бiзнесу.

"Моя головна порада всім підприємцям: зробіть вашу команду вашим персональним пріоритетом. Будьте поряд з командою і в найважчі часи, і коли ви на підйомі, знайте настрої команди, думки людей, підтримуйте, нагороджуйте кращих, навчайте. Не буває маленьких команд. Якщо з вами працює хоча б одна людина - це вже команда, а отже - велика сила. Окремо звертаюся до голів громад. Сьогодні ваша роль як ніколи важлива! Від ваших рішень і відповідальності залежить вся ваша громада. Саме ви маєте заряджати людей стійкістю, вірою в незламність України і в перемогу", - зазначив засновник та СЕО компанiї МХП Юрiй Косюк.

У свою чергу, директор Департаменту корпоративної соцiальної вiдповiдальностi компанiї МХП Павло Мороз розповів про важливість об'єднуватись навколо спільних цілей.

"Ми сьогоднi проживаємо життя, зробивши вибiр залишитись в Україні. Мова про кожного з нас iз присутнiх, насамперед - про вiйськових, перед яким ми - в неоціненному боргу. Ми щиро дякуємо головному спонсору i нашого форуму, i всiх наших подiй, всiх можливостей, планiв, цiлей - нашим ЗСУ. Наш форум відбувається пiд гаслом нацiональної iдентичностi. Тобто нацiональної спiльностi, тотожностi. Об'єднавшись навколо цiнностей, ми, як українці, доводимо свiту, що неможливого не існує. Демонструємо унiкальну здатнiсть адаптуватися, протистояти викликам i вiдновлюватися пiсля невдач. Час дiяти!" - зазначив він.

Успішними історіями відбудови локального бізнесу подiлилися Вiкторiя Кривещенко, власниця перепелиної ферми "Чарiвний птах", яку пiд час окупацiї розграбували, й Ольга Олефiренко, яка створила ферму в пам'ять про загиблого батька та довго шукала можливостi для розвитку.

Водночас основною темою форуму стала національна ідентичність. Зокрема, друга панель дискусії була присвячена культурній ідентичності як основі для стійкості українських бізнесів.

Експерти розповіли про вдалі культурні кейси в громадах і запит місцевих мешканців на пізнання українства в собі через призму таких проєктів: збільшення відвідувачів до локальних музеїв; попит на твори класиків, "розстріляного відродження", дисидентів; потреба дивитися й слухати український контент.

Директор благодiйного фонду "МХП-Громадi" Тетяна Волочай зазначила, що за останнi два роки фонд спрямував на пiдтримку музеїв, українського кiно, музики, театру та лiтератури понад 70 млн гривень.

"Цими заходами й проектами ми охопили понад 1000 сiл та мiстечок в громадах, також проекти стосувались вiйськових госпiталів, центрів переселенцiв, вiйськових частин, надаючи доступ до культурних продуктiв у вiддалених локацiях. Реалiзовуючи їх щоразу, ми розуміємо: утвердження української iдентичностi, для нас­ українського Фонду за пiдтримки українського бiзнесу - у нас в ДНК", - наголосила Волочай.

Голова аcoцiaцiї "Дивись українське!" Андрій Різоль також додав, що через культурнi проекти Україна демонструє закордонній аудиторії iдентичнiсть українського народу, що роками допомагає українцям чинити гідний onip агресору.

"Останнiм кейсом є органiзацiя показiв документального проекту "Культура vs вiйна" за кордоном. Наразi у межах проекту маємо 125 подiй у 36 країнах свiту. Завдяки iсторiям митцiв, якi й захищають Україну в лавах ЗСУ, i одночасно є творцями, носiями української культури, iноземнi глядачi розумiють важливiсть пiдтримки українського народу. Наша дiяльнiсть пiдкреслює: укра'iнськi цiнностi збiгаються з европейськими, ми близькi свiтоглядно", - пояснив Різоль.