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У Києві біля залізничного вокзалу чоловік з ножем поранив перехожих

Київ, Понеділок 24 березня 2025 23:23
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У Києві біля залізничного вокзалу чоловік з ножем поранив перехожих Фото: біля залізничного вокзалу Києва стався напад з ножем (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Києві біля залізничного вокзалу стався конфлікт із сутичкою між трьома людьми, що закінчилося нападом з ножем та пораненням двох осіб. Нападник був затриманий, а потерпілі - госпіталізовані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Поліцію Києва.

За попередніми даними правоохоронних органів, між двома чоловіками та 36-річним нападником виник словесний конфлікт, під час якого "порушник дістав розкладний ніж та декілька разів ударив ним своїх опонентів".

У столичній поліції розповіли, що інформація про бійку надійшла сьогодні, 24 березня, близько 22:00.

"Поліцейські затримали зловмисника поблизу місця вчинення злочину, та вилучили знаряддя злочину - ніж", - передали в поліції.

Обох потерпілих з ножовими пораненнями доставили до лікарні, де їм надається медична допомога.

В поліції також розповіли, що зараз вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

"Поліцейські продовжують працювати на міці події, всі обставини з'ясовуються", - передали в Головному управленні Національної поліції України у місті Києві.

Нагадаємо, у січні стало відомо, що у Києві чоловік з кухонним ножем здійснив замах на вбивство працівника Державного бюро розслідувань (ДБР).

Перед тим повідомлялося, що у Києві водій напав на поліцейського, та завдав інспектору тілесних ушкоджень.

А у травні минулого року у метро Києва чоловік з ножем напав на пасажира - інцидент стався на станції метро "Вокзальна" в вагоні потягу.

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