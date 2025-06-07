У Києві біля Палацу "Україна" прорив труби: є проблеми з дорожнім рухом

Ввечері, 7 червня, у Києві біля Палацу "Україна" прорвало трубу водопостачання. Через це спостерігається проблеми з дорожнім рухом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської державної адміністрації.

Тим часом у мережі публікують кадри де видно, що на вулиці Антоновича на проїжджій частині багато води.

"За попередньою інформацією поблизу вул. Велика Васильківська, 112 стався прорив труби водопостачання, внаслідок чого підмило опору світлофора. Потерпілих та пошкодженого майна немає", - йдеться у повідомленні о 22:34.

Обмеження руху авто у Києві

Нагадаємо, що починаючи з 4 сеопня у Святошинському районі столиці частково обмежили рух транспорту одразу на двох ділянках. Причиною стало проведення поточного ремонту.

Зокрема, на кільцевій дорозі біля вулиця Янтарної рух обмежили до 6 червня, а на іншій ділянці - аж до серпня. У другому випадку мова йде про вулицю Чистяківську.

Детальніше з помітками перекритих доріг - можна ознайомитися в матеріалі РБК-Україна.

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