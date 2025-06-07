ua en ru
Сб, 07 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Києві біля Палацу "Україна" прорив труби: є проблеми з дорожнім рухом

Субота 07 червня 2025 22:53
UA EN RU
У Києві біля Палацу "Україна" прорив труби: є проблеми з дорожнім рухом Фото: у Києві через прорив труби спостерігаються проблеми з автомобільним рухом (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Ввечері, 7 червня, у Києві біля Палацу "Україна" прорвало трубу водопостачання. Через це спостерігається проблеми з дорожнім рухом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської державної адміністрації.

"За попередньою інформацією поблизу вул. Велика Васильківська, 112 стався прорив труби водопостачання, внаслідок чого підмило опору світлофора. Потерпілих та пошкодженого майна немає", - йдеться у повідомленні о 22:34.

Наразі на місці працюють аварійні служби, зокрема, бригади "Київводоканалу".

"Можливі ускладнення дорожнього руху", - додали у КМДА.

Тим часом у мережі публікують кадри де видно, що на вулиці Антоновича на проїжджій частині багато води.

Обмеження руху авто у Києві

Нагадаємо, що починаючи з 4 сеопня у Святошинському районі столиці частково обмежили рух транспорту одразу на двох ділянках. Причиною стало проведення поточного ремонту.

Зокрема, на кільцевій дорозі біля вулиця Янтарної рух обмежили до 6 червня, а на іншій ділянці - аж до серпня. У другому випадку мова йде про вулицю Чистяківську.

Детальніше з помітками перекритих доріг - можна ознайомитися в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Автомобільний рух
NEWS
Унікальні кадри "Павутини": СБУ показала політ дрона до ураження Ту-22М3
Унікальні кадри "Павутини": СБУ показала політ дрона до ураження Ту-22М3
DAILY
Чорний день авіації РФ. Чи зупинить Кремль обстріли після удару СБУ по літаках
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чорний день авіації РФ. Чи зупинить Кремль обстріли після удару СБУ по літаках