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В Киеве возле одного из авторынков случился сильный пожар (видео)

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Киев, Понедельник 26 декабря 2022 12:07
В Киеве возле одного из авторынков случился сильный пожар (видео) Фото: в Киеве возле одного из авторынков случился сильный пожар
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 26 декабря, в Киеве произошел пожар на авторынке. Не исключено, что загорелся склад шин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"Не прилет! В Киеве у рынка Перова сильный пожар, спасатели на месте, возможно горит склад шин", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве в жилом многоэтажном доме в Голосеевском районе произошел взрыв аккумулятора из-за короткого замыкания электросети и воспламенения. Из-за пожара спасателям пришлось эвакуировать 10 человек.

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