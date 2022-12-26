В Киеве возле одного из авторынков случился сильный пожар (видео)

Фото: в Киеве возле одного из авторынков случился сильный пожар

В понедельник, 26 декабря, в Киеве произошел пожар на авторынке. Не исключено, что загорелся склад шин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"Не прилет! В Киеве у рынка Перова сильный пожар, спасатели на месте, возможно горит склад шин", - говорится в сообщении.