У Києві на базарах заборонили продавати популярні продукти: список

За даними прес-служби, заборона торкнеться таких продуктів:

свіже м’ясо,

м’ясопродукти та ковбасні вироби,

жива та свіжоморожена рибу,

морепродукти,

молоко і молочна продукція,

кондитерські вироби з кремом тощо.

Тимчасова заборона стосується ярмарків, організаторами яких є комунальні підприємства "Світоч" і "Київська спадщина", що підпорядковані Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Окрім того, під час проведення ярмарків організатори повинні допускати до реалізації продукцію лише після проведення ветеринарно-санітарної експертизи та за наявності відповідних документів про її проходження.

За даними прес-служби, таке рішення прийняли під час наради щодо організації та проведення сезонних і сільськогосподарських ярмарків у столиці.