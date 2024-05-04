У Києві 4 та 5 травня змінять курс низки маршрутів: який транспорт та куди курсуватиме

У Києві на вихідні, 4 та 5 травня, свій курс змінять сім маршрутів через проведення продовольчих ярмарків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Київпастранс ".

Як зазначають у повідомленні, продовольчі ярмарки заплановані на вулиці Миколи Закревського, вулиці Кубанської України, вулиці Йорданській, вулиці Академіка Шалімова та вулиці Татарській.

Відтак шість маршрутів автобусів та один маршрут тролейбусів курсуватимуть зі змінами.

Зокрема, автобус № 2 прямуватиме в напрямку руху до вулиці Шолуденка від вулиці Вахтанга Кікабідзе до вулиці Віталія Скакуна за діючим маршрутом. Далі курс транспорту пролягатиме до бульвару Вацлава Гавела, вулиці Гарматна, проспекту Берестейський та до вулиці Шолуденка, а у зворотному напрямку - за діючим маршрутом.

Також автобус № 33 курсуватиме по трасі: вулиця Кіото - вулиця Кубанської України - проспект Лісовий - вулиця Космонавта Поповича до вулиці Кубанської України - вулиці Космонавта Поповича - проспекту Лісовий - вулиці Мілютенка - вулиці Кіото.

Автобус № 63 їхатиме від станції метро "Червоний Хутір" до вулиці Кубанської України.

Крім того, автобус № 81 курсуватиме по трасі вулиця Кіото до вулиці Мілютенка, звідти в напрямку проспекту Лісовий, а далі на вулицю Космонавта Поповича до вулиці Кубанської України, вулиці Космонавта Поповича, проспекту Лісовий, вулиці Кубанської України та до вулиці Кіото.

Змінить свій маршрут і автобус № 101. Він прямуватиме від станції метро "Почайна" до проспекту Червоної Калини за діючим маршрутом, далі до вулиці Рональда Рейгана, після чого курсуватиме вулицею Миколи Закревського і далі за діючим маршрутом.

Автобус № 31 поїде від станції метро "Політехнічний інститут" до проспекту Берестейський - вулиці Богдана Гаврилишина - вулиці Довнар-Запольського - вулиці Дегтярівська - вулиці Білоруська - вулиці Деревлянська - вулиці Юрія Іллєнка - вулиці Академіка Ромоданова - вулиці Загорівська - вулиці Князя Володимира Мономаха - вулиці Татарська.

Також тролейбус № 34 їхатиме від вулиці Північної до проспекту Степана Бандери.