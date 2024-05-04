В Киеве 4 и 5 мая изменят курс ряда маршрутов: какой транспорт и куда будет курсировать

В Киеве на выходные, 4 и 5 мая, свой курс сменят семь маршрутов из-за проведения продовольственных ярмарок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Киевпасстранс ".

Как отмечают в сообщении, продовольственные ярмарки запланированы на улице Николая Закревского, на улице Кубанской Украины, на улице Иорданской, на улице Академика Шалимова и на улице Татарской.

Следовательно, шесть маршрутов автобусов и один маршрут троллейбусов будут курсировать с изменениями.

В частности, автобус № 2 будет следовать по направлению к улице Шолуденко от улицы Вахтанга Кикабидзе до улицы Виталия Скакуна по действующему маршруту. Далее курс транспорта будет пролегать до бульвара Вацлава Гавела, улицы Гарматной, проспекта Берестейский и до улицы Шолуденко, а в обратном направлении - по действующему маршруту.

Также автобус № 33 будет курсировать по трассе: улица Киото - улица Кубанской Украины - проспект Лесной - улица Космонавта Поповича до улицы Кубанской Украины - улицы Космонавта Поповича - проспекта Лесной - улицы Милютенко - улицы Киото.

Автобус № 63 будет ехать от станции метро "Красный Хутор" до улицы Кубанской Украины.

Кроме того, автобус № 81 будет курсировать по трассе улица Киото до улицы Милютенко, оттуда в направлении проспекта Лесной, а дальше на улицу Космонавта Поповича до улицы Кубанской Украины, улицы Космонавта Поповича, проспекта Лесной, улицы Кубанской Украины и улицы Киото.

Изменит свой маршрут и автобус №101 . Он будет следовать от станции метро "Почайна" до проспекта Красной Калины по действующему маршруту, далее до улицы Рональда Рейгана, после чего будет курсировать по улице Николая Закревского и дальше по действующему маршруту.

Автобус № 31 поедет от станции метро "Политехнический институт" до проспекта Берестейский - улицы Богдана Гаврилишина - улицы Довнар-Запольского - улицы Дегтяревская - улицы Белорусская - улицы Деревлянская - улицы Юрия Ильенко - улицы Академика Ромоданова - улицы Загоровская - улицы Татарский.

Также троллейбус №34 будет ехать от улицы Северной до проспекта Степана Бандеры.