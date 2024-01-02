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У Києві 10 постраждалих через падіння уламків на багатоповерхівку

Фото: рятівники ліквідовують наслідки ракетного удару (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У багатоповерховому будинку в Соломʼянському районі Києва, де сталося загоряння внаслідок ракетної атаки, виявлено 10 постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка в Telegram.

"Девʼятьох  із них госпіталізували, одному надали допомогу на місці. Працюють всі екстрені служби", - написав він.

Оновлено о 09:35. Як повідомив мер Віталій Кличко, у будинку в Соломʼянському районі рятувальники деблокували 17 людей. Крім того, 117 мешканців вивели з будинку. Постраждали наразі 20 людей, 19 із них медики госпіталізували. 

"У будівлі загоряння та сильне задимлення. Всі служби працюють на місці", - зазначив він.

За даними КМВА, внаслідок ракетної атаки:

- В Подільському районі пошкоджено магістралі водопостачання та горять щонайменше 6 авто

-  В Солом’янському районі, зафіксовано загоряння двох багатоповерхових житлових будинків;

-  В Деснянському р-ні попередньо є загорання супермаркету;

-  В Дарницькому районі пошкоджено нежитлові приміщення;

- В Голосіївському р-ні падіння решток на відкритій території.

- В Печерському районі - на дах 9-ти поверхового житлового будинку; на ще один багатоповерховий будинок та приватний будинок;

- в Оболонському р-ні є загоряння житлового будинку, падіння решток на територію нежитлової забудови та складських приміщень:

- в Святошинському р-ні (уточнюється);

- в Подільському р-ні загорання на території ринку; пошкоджено газову трубу, а також падіння решток на нежитлову забудову. Також можливо загоряння житлового будинку. Інформація перевіряється.

- Шевченківський район - падіння решток на відкриту територію.

Ракетний удар 2 січня

Нагадаємо, російські війська вранці 2 січня запустили по Україні ракети. Під масованим ударом вже опинилися Київ та Харків, вибухи лунають й в інших регіонах.

Відомо, що 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95 МС запустили десятки ракет. На додачу до крилатих ракет росіяни запускають аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал".

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