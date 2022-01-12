В Киеве из-за звонка о минировании закрыли две станции метро и пересадку
Фото: в Киеве "заминировали" станции метро (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
В Киеве после звонка о минировании закрыли станции метро "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта". А также пересадку с синей на зеленую ветку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook киевского метрополитена.
"Станции "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта" и пересадочный узел закрыты для входа и выхода пассажиров. Поступил анонимный звонок о минировании", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что информацию об открытии станций опубликуют после завершения проверки.
Отметим, сегодня по Украине прокатилась волна "минирований". В частности, во Львове и Черкассах поступило сообщение о якобы заминировании всех школ.