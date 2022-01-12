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У Києві через дзвінок про мінування закрили дві станції метро і пересадку

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Середа 12 січня 2022 14:25
У Києві через дзвінок про мінування закрили дві станції метро і пересадку Фото: у Києві "замінували" станції метро (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

У Києві після дзвінка про мінування закрили станції метро "Площа Льва Толстого"і" Палац спорту". А також пересадку з синьою на зелену гілку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Київського метрополітену.

"Станції "Площа Льва Толстого", "Палац спорту" і пересадочний вузол закриті для входу і виходу пасажирів. Надійшов анонімний дзвінок про мінування", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що інформацію про відкриття станцій опублікують після завершення перевірки.

Зазначимо, сьогодні Україною прокотилася хвиля "мінувань". Зокрема, у Львові та Черкасах надійшло повідомлення про нібито замінування всіх шкіл.

Також вибухівку шукають у торгових центрах Одеси.

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