В Киеве до зимы ограничили движение на выезде в Бучу

"На перекрестке Гостомельского шоссе и улицы Городской начинается средний ремонт. В ночь на 15 сентября на участке снимать старое дорожнее покрытие. Также отремонтируют Гостомельское шоссе до границы города", - говорится в сообщении.

При этом в КГГА отметили, что при благоприятных погодных условиях основные ремонтные работы планируют закончить к ноябрю.

Однако ограничения движения сохраняться до 1 декабря.