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В Киеве до зимы ограничили движение на выезде в Бучу

Автор: Валерия Полищук

В Киеве ограничат движение на Гостомельском шоссе и на пересечении Гостомельского шоссе с улицей Городской. Ограничение будет действовать с 22:00 14 сентября до 1 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"На перекрестке Гостомельского шоссе и улицы Городской начинается средний ремонт. В ночь на 15 сентября на участке снимать старое дорожнее покрытие. Также отремонтируют Гостомельское шоссе до границы города", - говорится в сообщении.

При этом в КГГА отметили, что при благоприятных погодных условиях основные ремонтные работы планируют закончить к ноябрю.

Однако ограничения движения сохраняться до 1 декабря.

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КиевОграничение движения