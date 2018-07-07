Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Киеве журналистку ранили из травматического оружия

НовостиПроисшествия    07.07.2018 - 01:05
Иллюстративное фото: пистолет (РБК-Украина)
Иллюстративное фото: пистолет (РБК-Украина)

Злоумышленник выстрелил внезапно, никакого конфликта не было

В Киеве, недалеко от железнодорожного вокзала мужчина выстрелил из травматического оружия и ранил журналистку канала СТБ Евгению Мотрич. Об этом сообщил ее муж Тарас Семенюк, передает "Громадське".

"Она сильно не пострадала, мы поднимались к вокзалу, шли на поезд. Рядом сидели трое мужчин, и один из них вытащил пистолет, выстрелил в землю, когда рядом шла жена с маленьким ребенком. И пуля срекошетила и попала ей в живот", - сообщил Семенюк.

По его словам, злоумышленник выстрелил из травматического оружия внезапно, никакого конфликта не было.

Семенюк добавил, что полиция оперативно прибыла на место, стрелка задержали и что он якобы является работником предприятия "Укрэнерго".

Жена, по его словам, сейчас находится в шоковом состоянии.

Напомним, в пятницу, 6 июля, правоохранители задержали возможного подозреваемого в убийстве сотрудника Национальной полиции, произошедшем 5 июля.

 

На Закарпатье в одном из ресторанов произошел конфликт со стрельбой, есть пострадавший В Киеве националисты избили политика
Теги публикации: Киев, журналисты, Стрельба  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Глубокая ошибка": экс-министр Червоненко посоветовал украинцам учить русский язык (видео)
"Какая земелька ваша?": кремлевский пропагандист заявил, что Украину создала Россия (видео)
Из кабины пилота показали взлет легендарного гиганта "Мрии" (видео)
Огромная змея не на шутку напугала жителей Херсона (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь