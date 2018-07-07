В Киеве журналистку ранили из травматического оружия

Злоумышленник выстрелил внезапно, никакого конфликта не было

В Киеве, недалеко от железнодорожного вокзала мужчина выстрелил из травматического оружия и ранил журналистку канала СТБ Евгению Мотрич. Об этом сообщил ее муж Тарас Семенюк, передает "Громадське".

"Она сильно не пострадала, мы поднимались к вокзалу, шли на поезд. Рядом сидели трое мужчин, и один из них вытащил пистолет, выстрелил в землю, когда рядом шла жена с маленьким ребенком. И пуля срекошетила и попала ей в живот", - сообщил Семенюк.

По его словам, злоумышленник выстрелил из травматического оружия внезапно, никакого конфликта не было.

Семенюк добавил, что полиция оперативно прибыла на место, стрелка задержали и что он якобы является работником предприятия "Укрэнерго".

Жена, по его словам, сейчас находится в шоковом состоянии.

Напомним, в пятницу, 6 июля, правоохранители задержали возможного подозреваемого в убийстве сотрудника Национальной полиции, произошедшем 5 июля.