У Києві журналістку поранили із травматичної зброї

Зловмисник вистрелив раптово, жодного конфлікту не було

У Києві, недалеко від залізничного вокзалу чоловік вистрілив із травматичної зброї і поранив журналістку каналу СТБ Євгенію Мотрич. Про це повідомив її чоловік Тарас Семенюк, передає "Громадське".

"Вона сильно не постраждала, ми підіймались до вокзалу, йшли на поїзд. Поряд сиділи троє чоловіків і один з них витяг пістолет, вистрілив у землю, коли поряд йшла дружина із маленькою дитиною. І куля зрекошетила і потрапила їй у живіт", - повідомив Семенюк.

З його слів, зловмисник вистрелив із травматичної зброї раптово, жодного конфлікту не було.

Семенюк додав, що поліція оперативно прибула на місце, стрілка затримали і що він нібито є працівником підприємства "Укренерго".

Його дружина наразі перебуває у шоковому стані.

Нагадаємо, у п’ятницю, 6 липня, правоохоронці затримали можливого підозрюваного у вбивстві співробітника Національної поліції, що сталося 5 липня.