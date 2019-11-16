В Киеве жители одного из домов перекрыли движение на проспекте Победы

В Киеве жители одного из домов перекрыли движение автомобилей на проспекте Победы из-за отсутствия в их доме отопление. В связи с перекрытием дороги образовались пробки, передает РБК-Украина со ссылкой на "Киев оперативный".

Сообщается, что несколько десятков жителей дома в Святошинском районе до сих пор не подключено отопление. В связи с этим люди устроили забастовку и перекрыли движение на проспекте Победы. В результате перекрытия дороги образовались пробки на проспекте Победы и на Кольцевой дороге.

В настоящее время на месте работают правоохранители.

Фото (facebook.com/KyivOperativ/)

Напомним, в Украине по состоянию на 7 ноября к отоплению подключены 95% объектов социальной сферы и 91,4% жилых домов. 100% объектов социальной и жилищной сфер отапливаются в пяти областях - Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черкасской.

Также на 100% отапливается социальный фонд в Житомирской, Николаевской и Сумской областях, на 99,9% - в Киевской и Хмельницкой областях и в городе Киев.