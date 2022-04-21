В Киеве завтра закроют станцию метро "Золотые ворота": названа причина
Фото: в Киеве завтра не будет работать станция метро "Золотые ворота" (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
В Киеве 22 апреля закроют на вход и выход станцию метро "Золотые ворота". Изменения связаны с подготовкой благотворительного концерта группы "Океан Эльзы".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
Кроме того, завтра не будет работать пересадка на станции "Театральная".
Движение поездов по зеленой линии метрополитена будет происходить между станциями "Сырец" - "Лукьяновская" и "Красный хутор" - "Дворец спорта".
Другие линии метро будут работать без изменений.
Напомним, с 21 апреля столичный метрополитен возобновил движение по "красной" ветке.
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