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В Киеве завтра возможны ограничения работы метро

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Киев, Пятница 29 октября 2021 16:24
В Киеве завтра возможны ограничения работы метро Фото: в Киеве возможны ограничения в работе метро (Виталйи Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В субботу, 30 октября, в Киеве могут закрыть несколько станций метро. Ограничения возможны из-за проведения футбольного матча на НСК "Олимпийский".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Матч между командами "Шахтер" (Донецк) и "Десна" (Чернигов) начнется в 17:00.

Так, перед началом игры возможно ограничение (закрытие) станции "Олимпийская" на вход. Также по завершению матча возможно ограничение (закрытие) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

"Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций", - говорится в сообщении.

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