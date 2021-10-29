В Киеве завтра возможны ограничения работы метро

В субботу, 30 октября, в Киеве могут закрыть несколько станций метро. Ограничения возможны из-за проведения футбольного матча на НСК "Олимпийский".

Матч между командами "Шахтер" (Донецк) и "Десна" (Чернигов) начнется в 17:00.

Так, перед началом игры возможно ограничение (закрытие) станции "Олимпийская" на вход. Также по завершению матча возможно ограничение (закрытие) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

"Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций", - говорится в сообщении.