В Киеве завтра пройдет первый форум в рамках Крымской платформы

В форуме также примут участие представители посольств, национальные и международные эксперты.

"Миссия экспертной сети связана с миссией Крымской платформы и призвана способствовать консолидации международной поддержки освобождения Автономной Республики Крым и города Севастополь, Черного и Азовского морей от российской оккупации, преодолению его негативных последствий, разрабатывать и адвокатировать экспертные наработки по соответствующей тематике", - говорится в сообщении.

В частности, во время форума состоится обсуждение в трех пленарных сессиях: