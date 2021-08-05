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В Киеве завтра пройдет первый форум в рамках Крымской платформы

Автор: РБК-Украина

В пятницу, 6 августа, в Киеве пройдет учредительный форум экспертной сети Крымской платформы. Форум откроет первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Крымской платформы.

В форуме также примут участие представители посольств, национальные и международные эксперты.

"Миссия экспертной сети связана с миссией Крымской платформы и призвана способствовать консолидации международной поддержки освобождения Автономной Республики Крым и города Севастополь, Черного и Азовского морей от российской оккупации, преодолению его негативных последствий, разрабатывать и адвокатировать экспертные наработки по соответствующей тематике", - говорится в сообщении.

В частности, во время форума состоится обсуждение в трех пленарных сессиях:

  • Экспертная сеть: видение международной и межсекторного сотрудничества в рамках Крымской платформы;
  • Особенности тематической работы Экспертного сети: приоритеты и задачи;
  • Тема деоккупации Крыму в международной информационной среде.

Напомним, накануне к саммиту Крымской платформе присоединилась 31 страна. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, это "важный партнер".

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