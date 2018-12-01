У Києві завтра очікується ожеледиця на дорогах

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Водіїв і пішоходів просять бути обережними

У Києві завтра, 2 грудня, на дорогах очікується ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Зокрема, у відомстві закликали водіїв не паркувати транспорт обабіч доріг, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки, а також за можливості утриматися від поїздок на власних авто та надати перевагу громадському транспорту.

Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує дотримуватись низки порад під час ожеледиці.

Поради водіям:

дотримуватись швидкісного режиму та дистанції, відмовитися від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до аварійних ситуацій;

при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;

не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;

в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

Поради пішоходам:

ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, ступайте на всю підошву;

не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів і струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;

при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю спробуйте швидко присісти – це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;

якщо падіння не уникнути – напружте м’язи, згрупуйтесь, а доторкнувшись до землі спробуйте перекотитись, – удар, спрямований на вас, зменшить силу;

будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;

коли перебігаєте дорогу перед автомобілем врахуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується в 4-5 разів;

обходьте металеві кришки люків – як правило, вони вкриті льодом.

Як писав Styler, завтра, 2 грудня, на думку синоптиків над Україною розвіються снігові хмари. Погода буде переважно сонячною з мінливою хмарністю. У жодному з регіонів нашої країни сніг не очікується.

Окрім того, синоптик Наталка Діденко попереджала про ожеледицю в Україні. Згідно з прогнозом синоптика, у всіх регіонах очікується холодна температура повітря, тільки в західних і південних областях рівень тепла може піднятися вище нуля.